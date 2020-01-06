https://static.news.ru/photo/843981ec-31fc-11ea-adcb-fa163e074e61_660.jpg Садио Мане Фото: firo Sportphoto/mexsport/Global Look Press

Нападающий сборной Сенегала и английского «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим футболистом 2019 года в Африке.

Обладателя премии объявили на церемонии вручения наград Африканской конфедерации футбола (CAF) в Египте.

На награду также претендовали египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и алжирский полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез.

Мане в составе английского клуба в 2019 году стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом топ-5 чемпионатов Европы. Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) изучил стоимость футболистов чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, писал NEWS.ru.