Лоза рассказал, уровню какой страны соответствует сборная России по футболу Лоза заявил, что уровень сборной России соответствует командам из Таджикистана и Узбекистана

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Юрий Лоза

Российские футбольные команды должны играть и в европейских, и в азиатских клубных турнирах, заявил NEWS.ru певец и композитор Юрий Лоза. Таким образом он прокомментировал возможный переход РФ в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, уровень сборной РФ соответствует командам из Таджикистана и Узбекистана, с которыми подопечные Валерия Карпина «играют по нулям».

По идее, мы должны участвовать в двух лигах, учитывая наши возможности и территории, представлять и Европу, и Азию отдельно, города Хабаровск, Чита, Владивосток должны играть в Азии. Как вы объясните ребятам из «Селтика» необходимость лететь в Хабаровск через весь мир для календарной игры Лиги Европы? Половина не полетит. <...> Мы соответствуем азиатскому футболу, играем по нулям с Таджикистаном, Узбекистаном, это наш уровень сейчас, — подчеркнул Лоза.

Он также обратил внимание на успехи африканских и азиатских команд на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу, где Саудовская Аравия обыграла Аргентину, Марокко — Бельгию, а Япония — Германию.

Речь идет не только о европейском чемпионате. УЕФА должен нас пропустить в «мир». Это (отстранение РФ от международных футбольных турниров. — NEWS.ru) глупость несусветная. Когда США бомбили Вьетнам, выжигали напалмом сотни квадратных километров — ни одного американского спортсмена не дисквалифицировали. А тут локальный конфликт РФ и Украины, и спортсменов, включая паралимпийцев, не допускают. Эту ситуацию надо переломить, и все проблемы решатся, — считает Лоза.

Накануне глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС 28 ноября проведет заседание, на котором обсудят вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Он отметил, что пока не обсуждал данный вопрос с представителями Азиатской конфедерации и УЕФА. При этом Дюков признал, что не так давно считал подобные меры преждевременными.

Исполком УЕФА принял решение не допускать российские клубы до розыгрыша еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России — до выступления в Лиге наций. Кроме того, молодёжная сборная РФ не будет участвовать в чемпионате Европы. Женская сборная отстранена от финальной части Евро-2022 и квалификации на чемпионат мира — 2023. Кроме того, функционеры отклонили российскую заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.