РФС рассмотрит переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский футбольный союз 28 ноября проведет заседание, где обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, заявил глава РФС Александр Дюков, передает РИА Новости. Он отметил, что пока не обсуждал данный вопрос с представителями Азиатской конфедерации и УЕФА. При этом Дюков признал, что не так давно считал подобные меры преждевременными.

Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия — это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть. Думаю, что мы ее рассмотрим на исполкоме. Я еще не говорил об этом с представителями Азии, потому что есть УЕФА, они считают нас членом европейской семьи. Наше сотрудничество продолжается. Мы реализуем все программы, — сказал Дюков.

Он добавил, что «было бы некрасиво» вести переговоры, минуя УЕФА.

Ранее исполком УЕФА принял решение не допускать российские клубы до розыгрыша еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России до выступления в Лиге наций. Кроме того, молодёжная сборная России не будет участвовать в чемпионате Европы, также женская сборная отстранена от финальной части Евро-2022 и квалификации на чемпионат мира — 2023. Кроме того, функционеры отклонили российскую заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию отбросит российский футбол на 100 лет назад. В мае он говорил, что такая идея исходит от какого-то политика, а не от РФС.