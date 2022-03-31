Кристиан воскрес: как переживший остановку сердца Эриксен снова стал топом

В нынешнее сложное время отыскать позитивные новости не так уж и просто, так что история полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена кажется вдвойне счастливой. Летом хавбек напугал весь мир, пережив остановку сердца во время матча чемпионата Европы, а теперь не только вернулся в национальную команду, но и забивает в каждом матче. Рассказываем подробнее о чудесном возвращении Эриксена.

На краю пропасти

Кошмарный эпизод произошёл в начале матча сборной Дании против Финляндии, который был одним из первых на Евро-2020 прошлым летом. Эриксен без каких-либо видимых причин без сознания рухнул на газон на чужой половине поля, потерял сознание и, как оказалось позже, пережил остановку сердца. Только слаженные действия врачей позволили спасти игроку жизнь, а весь мир пережил страшные минуты, наблюдая за тем, как датчанину оказывают помощь прямо на поле.

После возвращения Эриксена с того света футболисту экстренно провели операцию на сердце, в ходе которой имплантировали кардиостимулятор. Угроза жизни миновала, но мало кто сомневался, что с футболом датчанину придётся завязать. Даже если врачи разрешили бы игроку вернуться на поле, было трудно представить, что тот сможет преодолеть страх.

Из Италии в Англию

В миланском «Интере», за который Эриксен выступал на момент приключившейся с ним беды во время Евро, до последнего надеялись на возвращение игрока, который продемонстрировал исключительное мужество и очень быстро начал тренироваться. Однако получить разрешение на игру с кардиостимулятором в Италии он так и не смог, поэтому в декабре клуб и игрок приняли обоюдное решение о расставании.

Кристиан Эриксен в миланском «Интере» LiveMedia/Francesco Scaccianoce/Global Look Press

На удаление кардиостимулятора врачи добро Эриксену не давали, поэтому он начал искать страны, где не возбраняется играть с инородным элементом в организме. Выбор пал на Англию, а именно — на борющийся за выживание в АПЛ «Брентфорд». В приглашении полузащитника был лично заинтересован главный тренер клуба Томас Франк, который пересекался с Эриксеном в юношеской сборной Дании.

К «Брентфорду» датчанин присоединился в конце января, а спустя месяц провёл дебютный матч в составе команды в АПЛ, выйдя на замену в игре с «Ньюкаслом». В двух следующих турах футболист появлялся на поле уже в стартовом составе, а в поединке с «Бёрнли» 12 марта даже отметился голевой передачей.

Снова в сборную

В конце марта сборной Дании предстояло провести два товарищеских матча против Нидерландов и Сербии, а тренерский штаб датчан решился на красивый жест, вызвав в команду Эриксена. Понятно, что приглашение на сбор было в какой-то мере авансом, но разве полузащитник его не заслужил?

Выездная игра против Нидерландов сложилась для Дании неудачно. Команда потерпела поражение со счётом 2:4, но болельщикам команды наверняка на это совершенно наплевать. Главное — после перерыва на поле появился Эриксен, который уже на 47-й минуте откликнулся на передачу с фланга и мощным ударом из пределов штрафной отправил мяч в девятку. Пожелать более эффектного возвращения было бы трудно.

Я очень рад нидерландским болельщикам, я играл раньше за «Аякс», так что меня тут знают и они, безусловно, очень душевно приняли меня. Я счастлив голу. Так начать возвращение в сборную — идеально, — рассказал Эриксен Sky Sports после матча.

Дания против Сербии, товарищеский матч, Кристиан Эриксен IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obret/Global Look Press

Через несколько дней Дания дома принимала Сербию, причём матч проходил на том самом стадионе «Паркен» в Копенгагене, где меньше года назад Эриксен чуть не попрощался с жизнью. Несмотря на неприятные воспоминания, полузащитник вышел на поле с первых минут с капитанской повязкой. Экстаз, который охватил болельщиков на трибунах, сложно с чем-то сравнить.

Сборная Дании провела отличный матч, разгромив соперника со счётом 3:0, а Эриксен сал автором последнего гола, уложив мяч в угол красивым ударом из-за пределов штрафной. Два мяча в двух матчах после возвращения в сборную — разве может быть что-то круче?

Эриксен наверняка будет кандидатом на попадание в состав сборной Дании на чемпионат мира в Катаре. Главное — продолжать стабильно выступать за клуб. Хочется надеяться, что хавбек обойдётся без травм и прочих неприятных сюрпризов.