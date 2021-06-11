У футболиста Кристиана Эриксена во время игры остановилось сердце

Тренер сборной Дании по футболу сообщил, что Кристиан Эриксен на вчерашней игре с Финляндией перенёс остановку сердца, передаёт РИА Новости. Спортсмен по-прежнему находится в больнице, его состояние — стабильно.
В ходе пресс-конференции тренер датчан Каспер Хьюлманд
Накануне в конце первого тайма матча сборных Дании и Финляндии первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Эриксен внезапно потерял сознание прямо на поле. Сразу после этого у полузащитника сборной был пульс, но внезапно он пропал, было решено начать реанимационные мероприятия.
Врачи оказывали ему первую помощь, включая непрямой массаж сердца, в течение нескольких минут. После этого 29-летнего футболиста на каталке отвезли в подтрибунное помещение. Позднее матч был возобновлён. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу Финляндии.