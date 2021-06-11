У футболиста Кристиана Эриксена во время игры остановилось сердце

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Тренер сборной Дании по футболу сообщил, что Кристиан Эриксен на вчерашней игре с Финляндией перенёс остановку сердца, передаёт РИА Новости. Спортсмен по-прежнему находится в больнице, его состояние — стабильно.

В ходе пресс-конференции тренер датчан Каспер Хьюлманд заявил , что во время игры произошло ничто иное, как остановка сердца. Сейчас его состояние остаётся стабильным, отмечали ранее врачи. Далее его ждёт обследование. Когда Эриксен сможет вернуться на поле, пока сказать трудно.

Накануне в конце первого тайма матча сборных Дании и Финляндии первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Эриксен внезапно потерял сознание прямо на поле. Сразу после этого у полузащитника сборной был пульс, но внезапно он пропал, было решено начать реанимационные мероприятия.

Врачи оказывали ему первую помощь, включая непрямой массаж сердца, в течение нескольких минут. После этого 29-летнего футболиста на каталке отвезли в подтрибунное помещение. Позднее матч был возобновлён. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу Финляндии.