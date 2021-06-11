Датский врач рассказал, как реанимировал потерявшего сознание Эриксена

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Сразу после потери сознания у полузащитника сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена был пульс, но внезапно он пропал, было решено начать реанимационные мероприятия. Об этом в интервью агентству Associated Press рассказал врач команды Мортен Боэсен.

Сначала он дышал, у него был пульс, но внезапно всё поменялось. Как вы видели, мы начали делать ему искусственное дыхание. Нам удалось реанимировать Кристиана. Когда его везли в больницу, он разговаривал со мной, — поведал медик.

Инцидент произошёл в конце первого тайма матча сборных Дании и Финляндии первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание прямо на поле. Врачи оказывали ему первую помощь, включая непрямой массаж сердца, в течение нескольких минут. После этого 29-летнего футболиста на каталке отвезли в подтрибунное помещение.

Позже УЕФА сообщил, что футболист госпитализирован, он находится в сознании, его состояние стабильно, матч был возобновлён.