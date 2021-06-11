В Дании рассказали о состоянии футболиста Эриксена

https://static.news.ru/photo/9b6463c8-cc2e-11eb-b2b9-96000091f725_660.jpg Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен продолжает находиться в больнице. Его состояние оценивается как стабильное. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщили сотрудники пресс-службы Датского футбольного союза, передаёт ТАСС.

Накануне в конце первого тайма матча сборных Дании и Финляндии первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Эриксен внезапно потерял сознание прямо на поле. Врачи оказывали ему первую помощь, включая непрямой массаж сердца, в течение нескольких минут. После этого 29-летнего футболиста на каталке отвезли в подтрибунное помещение. Позднее матч был возобновлён. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу Финляндии.

На данный момент Эриксен продолжает находиться в медицинском учреждении. В дальнейшем хавбек будет проходить обследование. Утром в воскресенье он смог пообщаться с командой.

Ранее доктор датской сборной Мортен Боэсен рассказал, как реанимировал потерявшего сознание Эриксена. По его словам, сразу после потери сознания у полузащитника был пульс, но внезапно он пропал, было решено начать реанимационные мероприятия.