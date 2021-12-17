18+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

«Интер» расторгнет контракт с пережившим остановку сердца Эриксеном

09:17, 17 декабря 2021
«Интер» расторгнет контракт с пережившим остановку сердца Эриксеном Кристиан Эриксен Фото: LiveMedia/Reporter Torino/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Миланский футбольный клуб «Интер» в скором времени объявит о расторжении контракта с датским полузащитником Кристианом Эриксеном. По информации журналиста Фабрицио Романо, разрыв договора произойдёт по обоюдному соглашению сторон.

Сообщается, что переживший остановку сердца на чемпионате Европы по футболу Эриксен был вынужден установить кардиостимулятор. Однако это делает невозможным его появление на поле в матчах итальянской Серии А, вследствие чего его возвращение на поле в составе «Интера» или любой другой итальянской команды исключено.

Отмечается, что о расторжении контракта будет объявлено в ближайшее время, после чего Эриксен сможет рассматривать предложения клубов из других стран.

12 июня во время матча первого тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии полузащитник Эриксен потерял сознание. Впоследствии выяснилось, что у футболиста произошла остановка сердца. В госпитале Эриксену установили кардиостимулятор.

Эриксен известен по выступлениям за голландский «Аякс», английский «Тоттенхэм» и итальянский «Интер», за который он играет с 2020 года. За эту команду он провёл 60 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три передачи.

Ранее сообщалось, что Эриксен приступил к тренировкам в составе своей бывшей команды — датского клуба «Оденсе». Спортсмен занимается по индивидуальной программе.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео