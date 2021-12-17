«Интер» расторгнет контракт с пережившим остановку сердца Эриксеном

Миланский футбольный клуб «Интер» в скором времени объявит о расторжении контракта с датским полузащитником Кристианом Эриксеном. По информации журналиста Фабрицио Романо, разрыв договора произойдёт по обоюдному соглашению сторон.

Сообщается , что переживший остановку сердца на чемпионате Европы по футболу Эриксен был вынужден установить кардиостимулятор. Однако это делает невозможным его появление на поле в матчах итальянской Серии А, вследствие чего его возвращение на поле в составе «Интера» или любой другой итальянской команды исключено.

Отмечается, что о расторжении контракта будет объявлено в ближайшее время, после чего Эриксен сможет рассматривать предложения клубов из других стран.

12 июня во время матча первого тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии полузащитник Эриксен потерял сознание. Впоследствии выяснилось, что у футболиста произошла остановка сердца. В госпитале Эриксену установили кардиостимулятор.

Эриксен известен по выступлениям за голландский «Аякс», английский «Тоттенхэм» и итальянский «Интер», за который он играет с 2020 года. За эту команду он провёл 60 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три передачи.

Ранее сообщалось, что Эриксен приступил к тренировкам в составе своей бывшей команды — датского клуба «Оденсе». Спортсмен занимается по индивидуальной программе.