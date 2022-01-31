Переживший остановку сердца футболист Эриксен нашёл новую команду

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен подписал контракт с английским клубом «Брентфорд», сообщается на официальном сайте команды. Соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до окончания нынешнего сезона. Другие подробности контракта неизвестны.

Я с нетерпением жду возможности снова поработать с Кристианом. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз тренировал его. Кристиану тогда было 16 лет. Позже он стал одним из лучших полузащитников премьер-лиги. Он выигрывал трофеи по всей Европе и стал звездой сборной Дании, — сказал главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

Томас Франк и Кристиан Эриксен работали вместе в молодёжной сборной Дании.

Предыдущим клубом Эриксена был «Интер», который расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию.

12 июня во время матча первого тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии полузащитник Эриксен потерял сознание. Впоследствии выяснилось, что у футболиста произошла остановка сердца. В госпитале Эриксену установили кардиостимулятор.

Ранее Эриксен приступил к тренировкам в составе своей бывшей команды — датского клуба «Оденсе». Спортсмен занимается по индивидуальной программе.