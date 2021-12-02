Переживший остановку сердца футболист Эриксен вернулся к тренировкам

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен приступил к тренировкам в составе своей бывшей команды — датского клуба «Оденсе». Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Reuters, переживший остановку сердца во время матча чемпионата Европы с Финляндией спортсмен занимается по индивидуальной программе.

Эриксен обратился к нам и в настоящее время тренируется по индивидуальной программе, — заявил представитель «Оденсе».

12 июня во время матча первого тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии полузащитник Эриксен потерял сознание. Впоследствии выяснилось, что у футболиста произошла остановка сердца. В госпитале Эриксену установили кардиостимулятор.

Эриксен известен по выступлениям за голландский «Аякс», английский «Тоттенхэм» и итальянский «Интер», за который он играет с 2020 года. За эту команду он провёл 60 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три передачи.

Ранее сообщалось, что Эриксен может продолжить карьеру в нидерландском «Аяксе». По данным источника, «Аякс», за который ранее выступал футболист, заинтересован в приобретении датчанина.