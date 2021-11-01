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Стало известно, где продолжит карьеру перенесший остановку сердца Эриксен

11:31, 02 ноября 2021
Стало известно, где продолжит карьеру перенесший остановку сердца Эриксен Кристиан Эриксен Фото: chriseriksen8/instagram.com
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Датский полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, который во время Евро-2020 перенёс остановку сердца, может продолжить карьеру в нидерландском «Аяксе». Об этом написал известный итальянский инсайдер Никола Скира на своей странице в Twitter.

По данный источника, «Аякс», за который ранее выступал футболист, заинтересован в приобретении датчанина.

12 июня во время матча первого тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии полузащитник Эриксен потерял сознание. Впоследствии выяснилось, что у футболиста произошла остановка сердца. В госпитале Эриксену установили кардиостимулятор. 

Ранее сообщалось, что португалец Нуну Эшпириту Санту был отправлен в отставку с должности главного тренера английского футбольного клуба «Тоттенхэм». 

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