Футболиста Эриксена выписали из больницы после приступа

https://static.news.ru/photo/503fc588-d055-11eb-bdad-96000091f725_660.jpg Кристиан Эриксен Фото: twitter.com/chriseriksen8

Полузащитника сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена выписали из больницы после перенесённого им сердечного приступа. Об этом сообщили представители пресс-службы Датского футбольного союза. Информацию передаёт ТАСС.

Страшный инцидент, после которого Эриксен попал в больницу, случился в ходе первого матча сборной Дании на Евро-2020 против финской национальной команды. 29-летний хавбек потерял сознание и упал на газон. Медицинский персонал выбежал на поле и сначала делал футболисту искусственное дыхание, затем прямой массаж сердца. Футболисты обеих команд остановились. Как только сердце реанимировали, его в сознании увезли в больницу.

Кроме того, довольно скоро появилась информация о стабильном состоянии игрока. О том, что хавбека выписали из больницы, в футбольном союзе Дании заявили в пятницу, 18 июня.

Ранее врач УЕФА Йенс Кляйнефельд рассказал о первых словах футболиста после возвращения к жизни. Как выяснилось, спортсмен сказал: «Да, я снова среди вас. Вот дерьмо, мне всего 29 лет».

15 июня футболист лично подтвердил информацию организации и поблагодарил всех за добрые слова. Однако через два дня стало известно, что просто так футболист не восстановится. Ему необходимо было пройти через установку кардиостимулятора.