Кокорин пропустит матч с «Зенитом» в десятом туре РПЛ

https://static.news.ru/photo/4a79ac88-04a2-11eb-bb8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

29-летний нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин не будет участвовать в матче против «Зенита», который пройдёт в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Об этом журналистам рассказал главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

Александр Кокорин пропустит следующий матч, ему предстоит курс лечения две недели, — заявил тренер «Спартака».

Повреждение игрока носит мышечный характер. Тедеско опроверг информацию, что Кокорин борется с рецидивом старой травмы, которая мешала ему провести первые матчи за «красно-белых».

По словам тренера «Спартака», решение по другим игрокам, относительно которых есть сомнения, будет принято сегодня.

Матч с «Зенитом» также могут пропустить защитники Илья Кутепов и Павел Маслов. Тедеско заявил, что футболисты хорошо проявляли себя в предыдущих встречах. При этом неизвестно, выйдут ли они на поле в сегодняшней игре.

Поединок с «сине-бело-голубыми» пройдёт в 19:00 на «Открытие Арене».

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов заявил, что пригласит Кокорина в команду, когда он начнёт «играть правильно». Тренер подчеркнул, что каждый игрок должен справляться со своей ролью, чтобы команда выглядела командой.