Клубы РПЛ предложат РФС отправить проект реформ на доработку

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут предложить Российскому футбольному союзу (РФС) отправить проект реформ на доработку. По данным источника РИА Новости, все клубы с высокой долей вероятности выработают единую позицию по этим проектам.

На данный момент в РПЛ не уверены, что какой-либо из вариантов реформ подходит для российского футбола. В связи с этим они хотят предложить РФС отправить проекты обратно в голландскую компанию, которая и занималась их разработкой.

Ранее сообщалось, что РФС выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров. Об этом заявил президент союза Александр Дюков. По его словам, планируется изменить подход к определению количества легионеров.

На последнем чемпионате Европы сборная России по футболу заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира.

Известно, что общее собрание клубов РПЛ по вопросам реформ российского футбола и лимиту на легионеров стартует во вторник в Москве в 12:00.