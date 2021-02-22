«Как бальзам на душу»: Дзюба рассказал о голах в ворота «Спартака»

https://static.news.ru/photo/a282c3a4-7501-11eb-bf78-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в честь своего 200-го матча за вспомнил о самых запоминающихся голах и играх.

По его словам, любой гол в ворота «Спартака» для него очень важен.

Что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонёк. И каждый мяч в их ворота как бальзам на душу, — отметил он.

Дзюба назвал важными матчи Лиги чемпионов в его первый год с «Лионом», «Валенсией» и «Гентой», когда ему удалось забить шесть голов в шести турах. Кроме того, он назвал большим событием свой сотый забитый мяч в Перми и голы в Краснодаре, когда команда «оформила чемпионство».

И пятый момент — имеющий огромное значение гол «Краснодару» у нас дома. Это был тяжёлый момент, в матче многое было против меня — и пенальти не забил, и игра не совсем складывалась, и определённая часть болельщиков вела себя не очень красиво. И вот переломить всё это дорогого стоило — счастлив, что мне это удалось, — подчеркнул футболист.

Ранее NEWS.ru писал, что Дзюба выкладывал видео своего ночного отдыха в московском кафе незадолго до заражения COVID-19.