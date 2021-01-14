Дзюба выкладывал видео отдыха в кафе перед заражением COVID-19

https://static.news.ru/photo/912d1374-574d-11eb-94a0-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: artem.dzyuba/instagram.com

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба выкладывал видео своего ночного отдыха в московском кафе незадолго до заражения COVID-19.

Некоторое время назад пресс-служба «Зенита» проинформировала, что Дзюба и голкипер Андрей Лунев получили положительные тесты на COVID-19.

Как видно из сторис Instagram, опубликованных на странице Дзюбы в социальной сети, футболист в ночь с 4 на 5 января отдыхал в столичном кафе, где в прямом эфире смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады, передаёт РИА Новости.

Тренерский штаб «Зенита» взял в Эмираты 27 игроков. Среди них ряд молодых футболистов, ранее не привлекавшихся к основе. На первом сборе подопечным Сергея Семака предстоит провести четыре матча. 21 января петербуржцы сыграют с «Ригой», а 24 января сыграют сразу две встречи — против «Пахтакора» и против чемпиона Белоруссии «Шахтёра» из Солигорска. Заключительным матчем на сборе станет игра с «Уралом» 27 января.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможное занятие политикой футболиста Артёма Дзюбы после окончания спортивной карьеры.

Роднина считает, что если 32-летний нападающий «Зенита» примет решение стать политиком, то ничего страшного не произойдёт. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию уверена, что узнать мнение людей по этому вопросу можно будет только на выборах.