Испанский футбольный клуб в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира Футболисты испанского «Реала» в пятый раз победили на клубном чемпионате мира

Фото: Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клубный чемпионат мира по футболу, финал: «Реал Мадрид» (Испания) — «Аль-Хиляль»

Испанский «Реал» 11 февраля со счетом 5:3 победил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Для гранда из Мадрида триумф в Марокко стал пятым по счету в клубной истории.

Голы в этом матче забивали Винисиус (13-я, 69-я минуты), Федерико Вальверде (18-я, 58-я) и Карим Бензема (54-я) — у «Реала», Мусса Марега (26-я) и Лусиано Вьетто (63-я, 79-я) — у «Аль-Хиляля».

«Реал» является самой успешной командой мира в истории данного турнира, который проводят с 2000 года. Испанцы брали трофей в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. В прошлогоднем розыгрыше тоже победил клуб, представлявший Европу, — «Челси». Англичане в финале выиграли в дополнительное время у бразильского «Палмейраса» (2:1).

Бронзовые медали в Марокко достались футболистам бразильского «Фламенго». В матче за третье место они одолели египетский «Аль-Ахли» со счетом 4:2. Прежде «Фламенго» на клубном чемпионате мира занимал второе место в 2019 году.

Ранее московский футбольный клуб «Спартак» досрочно стал победителем Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Это произошло после того, как столичные футболисты обыграли в матче третьего тура команду «Сочи» со счетом 2:0. Мячи забили Михаил Игнатов и Кейта Бальде.