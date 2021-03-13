Игнашевич в ближайшее время может уйти из «Торпедо»

https://static.news.ru/photo/e8f42cca-84d7-11eb-919b-96000091f725_660.jpg Сергей Игнашевич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Торпедо» 14 марта потерпел третье поражение подряд, проиграв «Енисею» (0:1) в 30-м туре Олимп ФНЛ. Ранее «чёрно-белые» уступили «Чайке» и «Оренбургу».

После поражения от «Енисея» главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич может в ближайшее время покинуть клуб. По информации издания, 41-летний специалист хотел покинуть свой пост ещё после поражения в прошлом туре от «Оренбурга» (0:3), однако в клубе его отставку не приняли, передаёт «Чемпионат.com».

В настоящее время серия команды без побед составляет уже шесть матчей.

Как сообщил изданию «Спорт-Экспресс» генеральный директор «Торпедо» Денис Маслов, предпосылок для отставки Игнашевича нет.

Отставка Игнашевича? Какие у вас предложения? Мы не выигрываем шесть матчей, такая ситуация в команде. Что с тренером? Всё хорошо с ним, тренер у нас есть. Нет предпосылок для отставки. Мы идём на пятом месте из 22 команд. Вы о чём вообще говорите? Не обращайте внимание на слухи. У нас есть цели на сезон, и мы стараемся их достичь, — отметил Маслов.

Ранее фанатское объединение «Торпедо» «Запад-5» в специальном обращении потребовало от руководства клуба отправить Сергея Игнашевича в отставку из-за неудачного старта команды в нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По их мнению, наставник должен «поступить по-мужски», писал NEWS.ru.