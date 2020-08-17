Хавбек «Барселоны» попал в ДТП, будучи пьяным за рулём

Полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Артур Мело попал в ДТП. За рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Прибывшие на место происшествия полицейские попросили футболиста пройти тест на содержание алкоголя в крови. Результаты показали превышение допустимой нормы. Сейчас ему грозит штраф.
Ранее NEWS.ru писал о том, что футболисты мюнхенской «Баварии» разгромили соперников из «Барселоны» в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов со счётом 8:2. Так крупно испанский клуб в еврокубках ещё не проигрывал.
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