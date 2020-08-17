Хавбек «Барселоны» попал в ДТП, будучи пьяным за рулём

https://static.news.ru/photo/136259de-e0a3-11ea-839d-fa163e074e61_660.jpg Артур Мело Фото: Celso Bayo/Global Look Press via ZUMA Press

Полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Артур Мело попал в ДТП. За рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает издание Girona Diari. По его данным, 17 августа в 04:00 по каталонскому времени (03:00 мск) в городе Палафружель в Испании 24-летний футболист на своём Ferrari вылетел на обочину и протаранил фонарный столб. Машина получила серьёзные повреждения, сам мужчина не пострадал.

Прибывшие на место происшествия полицейские попросили футболиста пройти тест на содержание алкоголя в крови. Результаты показали превышение допустимой нормы. Сейчас ему грозит штраф.

Ранее NEWS.ru писал о том, что футболисты мюнхенской «Баварии» разгромили соперников из «Барселоны» в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов со счётом 8:2. Так крупно испанский клуб в еврокубках ещё не проигрывал.