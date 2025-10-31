Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 14:39

Губерниев выбрал фаворита в предстоящем матче «Краснодар» — «Спартак»

Губерниев: главный тренер «Спартака» покинет пост после матча с «Краснодаром»

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Алексей Филлипов/РИА Новости

Известный комментатор Дмитрий Губерниев предрек отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В беседе с изданием «ВсеПроСпорт» он заявил, что предстоящая игра с «Краснодаром» станет последней для специалиста на посту наставника «красно-белых».

Губерниев, который будет работать обозревателем на этом матче 2 ноября, четко определил фаворита предстоящей встречи. Он уверен, что победу в игре одержит лидер российской Премьер-лиги — футбольный клуб «Краснодар».

Думаю, как раз это и будет последний матч Станковича в «Спартаке». «Краснодар» — точно фаворит в этой игре, он победит. А мы все станем свидетелями блистательного увольнения главного тренера «красно-белых», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Руслан Нигматуллин снова готовится к свадьбе. Два года назад спортсмен пережил сложный и болезненный развод с женой Еленой после 25 лет брака, оставшись без имущества, но решил начать все сначала.

До этого стало известно, что из-за включения ЛУКОЙЛа в санкционные списки США московский «Спартак» может столкнуться с трудностями при осуществлении трансферов. Это может оказать влияние на его деятельность.

Россия
футбол
Спартак
Дмитрий Губерниев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России заявили о переводе НКО на проектные «рельсы»
Мобилизованные ВСУ второй месяц не получают денег
Стало известно, сколько россиян довольны своей зарплатой
Путин устроил перестановку в Совбезе
Названа причина запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту
Дибров ответил, разрешит ли экс-супруге использовать его фамилию
Коц объяснил, почему в США не будет ядерных испытаний
Деми Мур заметили в компании бывшего мужа Анджелины Джоли
Аксенов запретил еще двум видам транспорта проезд по Крымскому мосту
В МГУ разгорелся скандал с исследованием реальности великанов
Стало известно, что грозит банкам за внезапное изменение условий кредита
Подруга Усольцевых раскрыла свою версию пропажи семьи в тайге
Россиянам рассказали, какую проблему помогла решить грантовая поддержка
Предприниматель оценила востребованность прямых рейсов в Японию
Mash узнал, сколько Лепсу нужно алкоголя перед концертом
В ГД ответили, почему срок обучения в школах не увеличат в ближайшее время
Адвокат оценил шансы Шабутдинова выйти по УДО
Аглаю Тарасову отправят в тюрьму? Решение суда, реакция Раппопорт
Маликов раскрыл, когда ожидает свадьбы дочери
Глава союза промышленников рассказал о работе по замене SWIFT
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.