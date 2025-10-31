Губерниев выбрал фаворита в предстоящем матче «Краснодар» — «Спартак»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев предрек отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В беседе с изданием «ВсеПроСпорт» он заявил, что предстоящая игра с «Краснодаром» станет последней для специалиста на посту наставника «красно-белых».

Губерниев, который будет работать обозревателем на этом матче 2 ноября, четко определил фаворита предстоящей встречи. Он уверен, что победу в игре одержит лидер российской Премьер-лиги — футбольный клуб «Краснодар».

Думаю, как раз это и будет последний матч Станковича в «Спартаке». «Краснодар» — точно фаворит в этой игре, он победит. А мы все станем свидетелями блистательного увольнения главного тренера «красно-белых», — сказал Губерниев.

