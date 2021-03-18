«Гончаренко – неврастеник»: как ЦСКА скатывается на дно

Московский ЦСКА проводит увлекательный для болельщиков сезон — регулярно качает на эмоциональных качелях. Вот вроде бы всё хорошо, команда наладила взаимосвязь с главным тренером Виктором Гончаренко, вступила в активную борьбу за золото. Есть и обратная сторона медали: нелепые поражения, неясность с составом, вылет из еврокубков. И сейчас, в 23-м туре чемпионата России, «армейцы» упустили все шансы на чемпионство.

Ох уж это дежавю. Прошлым летом после разгромного поражения от «Зенита» на домашнем стадионе «красно-синих» (0:4) Гончаренко отказался прийти на пресс-конференцию, разнёс футболистов в раздевалке и затем уехал в Белоруссию по семейным обстоятельствам. Тогда никто не знал, вернётся ли он руководить подавленным коллективом.

Вернулся. И эта встреча с «сине-бело-голубыми» была ключевой для специалиста. С момента старта весенней части чемпионата он проиграл две игры из трёх. Одна из них — провал в Туле в поединке с «Арсеналом», который до этого проиграл пять матчей подряд. Тут уж было не избежать жёсткой критики со стороны фанатов. Об отставке стали говорить даже те, кто всегда Гончаренко поддерживал. В матче с «Зенитом» ему необходимо было взять реванш за прошлую неудачу и доказать всем, что битва не окончена.

Очередной второй шанс. Один, помнится, был совсем недавно, когда команда отправилась покорять Ростов. Тогда, в декабре, ЦСКА не подвёл белоруса, Фёдор Чалов оформил хет-трик, Гончаренко выдохнул.

На этот раз 22-летний форвард остался в запасе и в роли спасителя выступить было некому. Акинфеев пытался, пенальти от Артёма Дзюбы взял, но этого оказалось недостаточно. Футбол действительно получился огненный: пять голов, прямые красные, атаки в обе стороны, но, к сожалению для Гончаренко, опять без хорошего результата. Это поражение не просто выбило «красно-синих» из борьбы за чемпионство, но и поставило под вопрос перспективы оказаться в Лиге чемпионов: если сегодня «Спартак» обыграет «Урал», отставание от топ-2 составит четыре очка.

СМИ уже трубят об отставке белорусского специалиста по окончании сезона. Но до его завершения осталось ещё семь туров. И, возможно, вместо уверенного коллектива в итоге мы увидим руины.

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с NEWS.ru отметил, что Виктору Михайловичу не следовало давать шанс реабилитироваться после того, как он высказал желание покинуть клуб. Эксперт убеждён, что 43-летний тренер не справляется с обязанностями.

Я первый сказал, что Гончаренко не справляется со своими обязанностями, это видно. За всё время работы он не достиг результата. ЦСКА с ним становится всё хуже, хуже и хуже. Изначально было видно, что «армейцы» не смогут обыграть «Зенит», а после матча всё точно стало понятно. Ещё прошлым летом его надо было отпустить. Руководству пора понять: чем дольше они будут держать его, тем хуже будет команде. То, что «красно-синие» кого-то иногда обыгрывают, ничего не показывает, на уровне Лиги Европы они не могут выступать, — сказал Селюк.

Виктор Гончаренко Сергей Булкин/NEWS.ru

По его мнению, смысла держать тренера нет. ЦСКА — это не его уровень.

Какой смысл его держать? Раньше говорили, что Гончаренко поймал руководство на воспитании молодых, надо дать ему время. Время идёт, и когда Гончаренко что-то сделает, руководство состарится. Гончаренко — это мелкий тренер для мелкой команды, уровень «Уфы», «Тамбова», белорусского клуба, — добавил он.

Агент отметил, что убирать главного тренера пора уже сейчас, а на оставшиеся матчи исполняющим обязанности назначить одного из братьев Березуцких, которые недавно вошли в тренерский штаб клуба.

Я футболом многие годы занимаюсь и таких, как Гончаренко, видел 15 копеек — пучок. По нему сразу всё было видно. Гончаренко — неврастеник, мы видим это по моментам его поведения. Чем быстрее он уйдёт, тем лучше. На оставшиеся семь игр менять или не менять тренера.<...> Учитывая, что пришли Березуцкие, можно их попробовать до конца чемпионата, посмотреть. Последние игры показывают, что ни в атаке, ни в защите ничего нет. Вите пора на выход, — заключил Селюк.

Последние несколько лет ЦСКА принято жалеть и оправдывать. Вот, мол, смотрите, команда строится, молодёжь подтягивается — разве не к этому надо стремиться? С другой стороны, молодёжь уже третий год подтягивается и всё никак не подтянется. Результаты, которые должны были с каждым годом расти, медленно, но уверенно падают.

Раньше ЦСКА считали одним из самых перспективных частных клубов, теперь же сами болельщики шутят и называют «армейцев» госклубом, сравнивая с «Зенитом». Только в отличие от команды с берегов Невы, которая, даже испытывая проблемы, быстро находит позитивные решения, ЦСКА попал в лабиринт, и найти выход пока не получается.