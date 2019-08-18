https://static.news.ru/photo/61f2e9dc-c1c9-11e9-994f-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: instagram.com/glushak8

Футболист грозненской команды «Ахмат» Денис Глушаков перечислил 250 тысяч рублей болельщику Владимиру Катину, больному ДЦП.

По словам фаната, он создал профиль в Instagram и начал просить помощь у известных футболистов, передаёт « Чемпионат ». Он оставлял комментарии под фотографиями спортсменов, но откликнулся только Глушаков.

Писал и Сёмину, и Дзюбе, и братьям Миранчукам, но карту указал только в сообщении Глушакову. Может быть, поэтому другие не откликнулись, — поделился он.

Мужчина отметил, что деньги полузащитника ему очень помогли. Он приобрёл коляску и лекарства.

Дай Бог здоровья ему и его родителям! У меня пенсия около 14 тысяч рублей, а теперь мне надолго хватит лекарств, — добавил он.

Катин подчеркнул, что футболист не просил подтверждения болезни или чеков.

Как писал News.ru, Никулинский суд Москвы официально расторг брак полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи. Игрок будет платить алименты в размере трети всех доходов плюс ещё 100 тыс. рублей ежемесячно на содержание жены до достижения младшей дочерью трёхлетнего возраста.