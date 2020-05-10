Главврач сборной РФ по футболу предложил возобновить чемпионат России

https://static.news.ru/photo/3433fcf6-92da-11ea-aac2-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Безуглов Фото: rfs.ru

Среди российских футболистов нет заражённых коронавирусом, заявил главный врач мужской сборной России по футболу Эдуард Безуглов. Он считает, что можно возобновить чемпионат страны.

По его словам, Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прилагают большие усилия для продолжения игр с минимальными рисками. В настоящий момент проводятся консультации с профильными министерствами о проведении чемпионата без зрителей, передаёт «Матч ТВ».

Сегодня ни один российский футболист не инфицирован коронавирусом и не изолирован. Мне кажется, можно попытаться возобновить чемпионат, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация о том, что сезон Российской Премьер-лиги возобновлять не будут. Предполагается, что «Зенит» признают чемпионом, а аутсайдеры не вылетят в ФНЛ.