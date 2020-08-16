Главным арбитром на матч «Зенит» — ЦСКА назначили Мешкова

https://static.news.ru/photo/cc8ef95e-dfcb-11ea-80a5-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мешков Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Зенита» и ЦСКА обслужит судейская бригада, которую возглавит Виталий Мешков.

По данным пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), ассистировать главному арбитру будут Игорь Демешко и Арам Петросян. В качестве резервного судьи выступит Алексей Амелин. За cистему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алексей Сухой и его помощник Антон Аверьянов.

Игра пройдёт 19 августа в 20:00. Также в этот день состоится ещё четыре матча. Встречу «Урал» — «Локомотив» обслужит бригада во главе с Алексеем Матюниным, там не будет работать VAR. «Уфа» примет московский «Спартак», главным арбитром будет Станислав Васильев. Бригада Сергея Лапочкина обслужит встречу между «Ахматом» и «Ротором», на игре «Динамо» и «Ростова» будет работать Николай Волошин.

Ранее NEWS.ru писал, что петербургский клуб «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче второго тура РПЛ. В середине первого тайма «бело-синие» взяли лидерство. В результате игра, которая проходила на ростовском стадионе, завершилась со счётом 2:0 в пользу петербуржцев.