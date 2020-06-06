Главный тренер «Уфы» Евсеев пошутил над тестированием на коронавирус

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев в шутливой форме сообщил об очередном тестировании команды на коронавирус.
К кому-то утром в воскресенье приходят белочки, а к «Уфе» — люди в белом, — написал специалист на своей странице в Instagram.
Евсеев отметил, что в команде уже привыкли к тестам на коронавирус.
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15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Ранее наставник «Уфы» прокомментировал NEWS.ru решение о возобновлении РПЛ.
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