Главный тренер «Уфы» отреагировал на возобновление РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза возобновить Российскую премьер-лигу 21 июня.
А какие проблемы? Будем готовиться к возобновлению чемпионата, сейчас обсуждаем возвращение команды. Как соберёмся в ближайшие дни, так и начнём тренировки, — сказал Евсеев корреспонденту NEWS.ru.
Ранее стало известно, что в матчах РПЛ будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.
Кроме того, РФС объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), писал NEWS.ru.
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