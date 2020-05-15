Футбол

Главный тренер «Уфы» отреагировал на возобновление РПЛ

14:03, 15 мая 2020 29
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза возобновить Российскую премьер-лигу 21 июня.

А какие проблемы? Будем готовиться к возобновлению чемпионата, сейчас обсуждаем возвращение команды. Как соберёмся в ближайшие дни, так и начнём тренировки, — сказал Евсеев корреспонденту NEWS.ru.

Ранее стало известно, что в матчах РПЛ будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.

Кроме того, РФС объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), писал NEWS.ru.

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