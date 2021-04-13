Главный тренер «Ахмата» опроверг информацию о договорном матче с «Уфой»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ответил на подозрения в договорном характере матча против «Уфы», который прошёл в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Грозненцы проиграли на выезде со счётом 0:3.
«Уфа» вышла умирать на поле и по настрою нас превзошла. Плюс мы получили неприятный психологический удар, когда на 4-й минуте сломался наш футболист. Кроме того, «Уфа» реализовывала свои моменты, а мы нет. Конечно, счёт неприличный. Это худшая игра в сезоне. Будем стараться, чтоб такого больше не случалось, — передаёт слова Талалаева Soprt24.
По мнению Талалаева, «договорняки» не играются со счётом 0:3.
Обычно они заканчиваются 1:0 или 2:1. Мне просто смешно. Мы же не дебилы и не мазохисты — договариваться на 0:3. Когда мне этот вопрос задаёт журналист — ладно. Но если бы это у меня спросил кто-то из мира футбола, он бы ушёл без зубов, — отметил тренер.
«Ахмат» с 32 очками в запасе располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.
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