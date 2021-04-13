Главный тренер «Ахмата» опроверг информацию о договорном матче с «Уфой»

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Директор по коммуникациям футбольного клуба «Локомотив» Александр Бедарев отреагировал на защиту болельщиков директором департамента по связям с общественностью «Спартака» Антоном Фетисовым. Реакция сотрудника «красно-белых» последовала после того, как вратарь сборной России спровоцировал фанатов жестами и действиями.

«Красно-зелёные» остались удивлены словами Фетисова и убеждены, что в «Спартаке» сместили акценты и оправдали то, «чему в современном мире нет оправдания». Сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как...