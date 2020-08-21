Газизов рассказал об интересе «Ромы» к Кокорину

https://static.news.ru/photo/b0b58c92-e396-11ea-8a1b-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

После того как появились сообщения, что форвард «красно-белых» вызвал интерес у итальянской «Ромы», генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал эти сведения и отметил, что с игроком у клуба были определённые договорённости, касающиеся трансфера в Европу.

Не хотел бы комментировать слухи. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости, — сообщил Газизов «Чемпионату».

О том, что «Рома» снова стала интересоваться Кокориным, в своём Telegram-канале рассказал авторитетный эксперт Нобель Арустамян.

Что касается самого Кокорина, то в начале августа он подписал трёхлетний контракт со «Спартаком» с возможностью продлить его ещё на один сезон.

Как писал NEWS.ru, ранее судья любительского турнира по футболу Никита Данченков обвинил футболиста Романа Широкова в покушении на убийство после того, как тот напал на него во время матча.