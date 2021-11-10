Футболистку ПСЖ обвиняют в организации нападения на одноклубницу

Полузащитница «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Амината Диалло задержана по обвинению в организации нападения на свою партнёршу по парижскому клубу — Хейру Хамрауи. Как сообщает Get French Football News, спортсменка якобы подговорила двух мужчин напасть на одноклубницу и повредить ей ноги.

Сообщается , что Диалло якобы обратилась к двум мужчинам с просьбой нанести Хамрауи травмы ног, чтобы та не имела возможности выходить на футбольное поле. В итоге, инцидент произошёл в районе Булонского леса. Двое неизвестных напали на Хейру, вытащили её из машины и били по ногам.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе французского «Пари Сен-Жермен». В клубе осудили поведение Диалло и заверили, что сотрудничают с полицией.

После инцидента мы приняли все необходимые меры, чтобы гарантировать здоровье, благополучие и безопасность своих игроков. ПСЖ работает с правоохранительными органами, чтобы пролить свет на факты преступления. Клуб внимательно следит за ходом всех процедур, — заявили в клубе.

Диалло известна по выступлениям за «Генгам», «Атлетико» и Юта Ройалс». Состав «Пари Сен-Жермен» она пополнила в 2016 году. Вместе с ним она дошла до финалов Лиги чемпионов и Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что болельщик английского футбольного клуба «Челси» Нейтан Блэгг приговорён к тюремному заключению сроком на восемь недель за расистские и антисемитские высказывания в адрес фанатов другого лондонского коллектива — «Тоттенхэма».