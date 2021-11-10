Футболист Фернандес извинился, что не смог выучить русский язык

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, до 2021 года выступавший за сборную России по футболу, извинился, что не смог выучить русский язык. Спортсмен признался «Спорт-Экспрессу», что оставил попытки, так как ему было очень сложно сконцентрироваться на этой задаче.

Могу честно попросить у всех прощения, особенно у наших уважаемых болельщиков за то, что так и не говорю на русском. Чтобы выучить язык, мне нужно каждый день посещать школу и заниматься по шесть-семь часов в день. Русский язык очень сложный и даётся мне тяжело. Однажды пошутил с Гильерме на этот счёт, говорю: «Как же ты так выучил язык? Ты что, в школе обучался?» Он говорит: «Да не ходил я никуда, просто взял и выучил». Отвечаю: «Но это просто невозможно!» — заявил Фернандес.

По словам защитника ЦСКА, он активно занимался изучением русского языка на протяжении трёх месяцев, но впоследствии оставил попытки. Фернандес признался, что ему было трудно «удержать концентрацию и предельно отдаваться выбранной теме».

Фернандес пополнил состав ЦСКА в 2012 году, совершив переход из бразильского футбольного клуба «Гремио». В составе сборной России Марио дебютировал в октябре 2017 года. За национальную команду он провёл 33 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами. Причём впервые он поразил ворота соперника в четвертьфинале домашнего чемпионата мира с Хорватией.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил выступления за сборную России по футболу, чтобы сосредоточиться на клубной карьере. По его словам, сложно «выступать на два фронта», всё больше времени требуется на восстановление. Он также пожаловался на участившиеся травмы.