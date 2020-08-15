Форвард ЦСКА Чалов пропустит игру с «Тамбовом»

https://static.news.ru/photo/1739b7b2-defc-11ea-b8d2-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чалов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий московского ЦСКА пропустит матч своей команды во втором туре Российской премьер-лиги против «Тамбова».

Об этом сообщает пресс-служба армейцев. 22-летний футболист получил повреждение в стартовой игре чемпионата с подмосковными «Химками» и ещё не успел восстановиться. О сроках возвращения Чалова в строй в клубе сообщат позднее.

ЦСКА сыграет с «Тамбовом» на своей домашней «ВТБ арене» 15 августа, игра начнётся в 18:00 мск. В первом туре «Тамбов» уступил «Ростову» со счётом 0:1, армейцы начали чемпионат с победы, обыграв «Химки» (2:0).

В июле Чалов входил в число претендентов на звание лучшего игрока месяца в РПЛ. Однако, как передавал NEWS.ru, эту награду получил другой игрок ЦСКА — хорватский легионер Никола Влашич.