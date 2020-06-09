Федун раскритиковал решение РФС провести матч Кубка России в Петербурге

https://static.news.ru/photo/24c71e96-aa46-11ea-b98f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Look Press

Президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун остро отреагировал на принятое решение исполкомом Российского футбольного союза (РФС) о проведении полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда всё у них будет хорошо, — приводит слова Федуна « Спорт-экспресс ».

Ранее спортивный функционер предлагал провести жеребьёвку для выявления хозяина поля. РФС признал факт ошибки в регламенте Кубка на текущий сезон. По словам 64-летнего предпринимателя, менять правила по ходу турнира — неправильный подход. Федун проголосовал против проведения матча в Петербурге. Большое количество людей воздержалось.

Кроме того, исполком РФС утвердил правило пяти замен в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое же количество замен разрешено и в Кубке России, писал NEWS.ru.