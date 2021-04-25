«Федун хотел нас убить»: защитник «Спартака» Гапонов о победе над ЦСКА

Защитник футбольного клуба «Спартак» Илья Гапонов прокомментировал победу над ЦСКА в матче 27-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:0.
Знал, что буду спать, и спал хорошо, но небольшое волнение было. Я не смотрел судейский момент и не знаю относительно красной карточки. Я первый раз с ЦСКА играл. Федун хотел убить нас после матча, когда зашёл в раздевалку, — сказал Гапонов после матча.
Он не стал оценивать игру, но сказал, что счастлив после победы. Спортсмен добавил, что необходимо лучше работать, чтобы в столетие клуба стать чемпионами.
Ранее московский «Спартак» одержал победу в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв ЦСКА на домашнем стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил на 53-й минуте нападающий «красно-белых» Джордан Ларссон.
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич объяснил поражение от «Спартака» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» на выезде проиграли со счётом 0:1.