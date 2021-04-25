«Федун хотел нас убить»: защитник «Спартака» Гапонов о победе над ЦСКА

https://static.news.ru/photo/388030ea-a5e9-11eb-a5b7-96000091f725_660.jpg Илья Гапонов Фото: instagram.com/gapa_97

Защитник футбольного клуба «Спартак» Илья Гапонов прокомментировал победу над ЦСКА в матче 27-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:0.

Знал, что буду спать, и спал хорошо, но небольшое волнение было. Я не смотрел судейский момент и не знаю относительно красной карточки. Я первый раз с ЦСКА играл. Федун хотел убить нас после матча, когда зашёл в раздевалку, — сказал Гапонов после матча.

Он не стал оценивать игру, но сказал, что счастлив после победы. Спортсмен добавил, что необходимо лучше работать, чтобы в столетие клуба стать чемпионами.

Ранее московский «Спартак» одержал победу в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв ЦСКА на домашнем стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил на 53-й минуте нападающий «красно-белых» Джордан Ларссон.

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич объяснил поражение от «Спартака» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» на выезде проиграли со счётом 0:1.