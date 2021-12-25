Фан, уйди: почему российские стадионы могут опустеть

Скандал вокруг принятия закона об обязательном оформлении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных соревнований в России разгорается сильнее с каждым днём. Новые правила уже практически точно начнут действовать со следующего лета, однако фанаты не сдаются, продолжая протестовать. Рассказываем подробнее о ситуации.

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Законопроект очень быстро и безболезненно преодолел все необходимые чтения Госдумы, а 24 декабря его принял Совет Федерации. Это значит, что до окончательного вступления закона в силу ему не хватает лишь подписи президента, которая должна быть поставлена в течение двух недель.

Предполагается, что Fan ID можно будет оформить на портале госуслуг, без него фанат не сможет не только пройти на стадион, но и купить билет. Новая система затронет не все виды спорта. Уточняется, что правительство само определит перечень соревнований с учётом особенности турниров и их уровня. Очевидно, что РПЛ и КХЛ точно попадут в этот список.

Подобная система действовала в России во время Кубка конфедераций и последовавшего за ним чемпионата мира — 2018, однако тогда документ предполагал множество преференций, среди которых безвизовый въезд в страну для иностранцев и бесплатный проезд на общественном транспорте и поездах дальнего следования для всех фанатов. Сейчас же речь ни о каких привилегиях не идёт.

На сайте Минцифры лишь приводится достаточно странная формулировка о том, что наличие Fan ID обеспечивает более быстрый и комфортный проход на стадион. Неужели теперь болельщиков не будут несколько раз обыскивать, а вокруг стадионов сооружать сложную систему кордонов с ОМОНом, Росгвардией и конной полицией? Верится с трудом.

При этом основания для отказа в выдаче Fan ID весьма обширные. Паспорт не дадут тем, кто был уличён в нарушении общественного порядка на спортивных мероприятиях, в том числе и за рубежом. Интересно, незначительный единичный случай лет 20 назад тоже считается? Второй критерий гораздо более странный: отказать в посещении стадиона могут только за намерение нарушить общественный порядок. Как это будет определяться — совершенно неясно. Те, кому не выдадут Fan ID, могут оспорить это решение в суде.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фанатский ответ

Первыми на практически окончательное принятие Fan ID отреагировали болельщики «Зенита». В соцсетях фанатского объединения команды «Ладнскрона» появилось заявление, в котором активные поклонники «сине-бело-голубых» анонсировали отказ от оформления Fan ID.

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию, — говорится в заявлении.

Сложно понять, сколько именно фанатов петербуржцев готовы бойкотировать матчи, однако очевидно, что по активной организованной поддержке команды будет нанесён серьёзный удар.

Позже к оппонентам из Санкт-Петербурга присоединились поклонники московского «Спартака». С заявлением выступило фанатское объединение G-7 Ultras. Там назвали новый закон карательным и пообещали избавить стадионы от своего присутствия.

Призываем всех активных болельщиков задуматься и не идти на поводу у продажных чиновников, желающих набить свои карманы, а каждому из нас надеть намордник и поводок. Сперва задавят нас, потом возьмутся за вас, — отмечается в заявлении «красно-белых».

imago-images.de/Global Look Press

Зарубежный опыт

Идея ввести паспорт болельщика впервые появилась не в России. В сезоне-2014/2015 нечто подобное ввели в Турции, где для покупки билетов стало необходимо оформлять Passolig Card — по сути, банковскую карту, которая привязывается к конкретному клубу. Сложная система вызвала бурный протест турецких фанатов, которые в первом же чемпионате после нововведения обвалили посещаемость на 50 процентов.

Однако правительство не дрогнуло, обязательное оформление карты не отменили, и болельщики постепенно начали возвращаться на трибуны. Правда, абсолютно безопасно на них так и не стало. В отдельных матчах на поле продолжают лететь посторонние предметы, не удалось искоренить и пиротехнику.

Нечто похожее на паспорт болельщика действует и в Италии с 2010 года. Сначала там тоже обязали оформлять банковские карты с привязкой к клубу, но через несколько лет под давлением общественности стали лишь рекомендовать их получить. Теперь это больше похоже на карты лояльности с кучей «плюшек», чем на Fan ID, так что можно сказать, что итальянские тифози в борьбе с системой вышли победителями.

Получится ли повторить итальянский опыт у российских фанатов — узнаем совсем скоро. Но настроены они, кажется, очень серьёзно.