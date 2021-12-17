Госдума приняла закон о Fan ID для болельщиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Малком признался РИА Новости, что во время пребывания в России не успел попробовать водку, а также отметил, что предпочитает не надевать подштанники зимой. По его словам, он утепляется, но не надевает «сто слоёв одежды».

Ношу ли я подштанники? Да нет, до такого не доходило. Дома у меня тепло, а когда еду на тренировку или иду на ужин с девушкой, просто одеваюсь по погоде, —...