Госдума приняла закон о Fan ID для болельщиков

Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через порталы услуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ способствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.
Авторы инициативы отметили, что при принятии подобного законопроекта учитывался опыт, накопленный при проведении в России ЧМ-2018 и Кубка конференций — 2017.
Для внедрения этой системы в 2021/22 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
Ранее сообщалось, что фанаты московского «Спартака» подготовили и направили обращение в Госдуму РФ, в котором юридически обосновали нецелесообразность принятия закона о Fan ID.