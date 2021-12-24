Совфед одобрил закон о Fan ID

Совет Федерации одобрил на заседании закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования, сказано на официальном сайте. Закон о введении Fan ID вступает в силу с 1 июня 2022 года, уточняет РИА Новости.

Кабмин также опубликовал список официальных спортивных соревнований, впускать на которые болельщиков и участников будут строго по этой карте. Продажа билетов на такие события будет осуществляться при наличии действующего Fan ID, его нужно будет предъявить на входе. Организаторов подобных турниров обязуют передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков в установленном кабмином порядке. Решение о том, на каких именно турнирах идентификация личности станет обязательной, примет правительство РФ.

Ранее сообщалось об отмене Советом Федерации нового закона об обязательном регулярном техосмотре автотранспорта, используемом в личных целях. При этом для такси и других средств передвижения для перевозки пассажиров, а также нескольких иных категорий техосмотр останется обязательным.