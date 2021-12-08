Фанаты «Спартака» обратились в Госдуму по поводу Fan ID

Фанаты московского «Спартака» подготовили и направили обращение в Госдуму РФ, в котором юридически обосновали нецелесообразность принятия закона о Fan ID. Об этом NEWS.ru стало известно от автора обращения юриста Павла Иванова, болеющего за «красно-белых».

В письме утверждается, что законопроект о дополнительной идентификации болельщиков не нужно принимать, так как это экономически нецелесообразно, опыт чемпионата мира — 2018 не применим в Российской премьер-лиге, имеется негативный международный опыт использования Fan ID, а так же законопроект противоречит Конституции РФ. Полный текст письма был опубликован на сайте Fanat1k.ru.

16 ноября стало известно, что Госдума в первом чтении приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. За документ проголосовали 317 депутатов, против — 69. Сейчас закон рассматривается во втором чтении, внесение правок возможно до 15 декабря.

28 ноября полиция задержала более 400 фанатов ЦСКА после домашнего матча РПЛ с «Зенитом» из-за устроенного болельщиками фаер-шоу. После этого ряд депутатов высказались за необходимость введения паспортов болельщиков Fan ID.