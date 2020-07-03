Пожалуй, наиболее увлекательная фигура чемпионата России по футболу — нападающий футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов. Какие только слухи не ходили вокруг 22-летнего воспитанника «армейцев»: то его хотел купить английский «Кристал Пэлас», однако трансфер сорвался. Затем в ноябре 2019 года появилась информация о переходе в «Челси» Романа Абрамовича. Потом заговорили об испанской «Севильи». Сейчас — аж о трёх клубах немецкой Бундеслиги. NEWS.ru разбирается, откуда столько почести игроку, который довольно посредственно проводит этот сезон.

Историю с «Кристал Пэлас» знают все. Летом 2019 года английский коллектив предложил за Чалова сначала 14 миллионов фунтов, затем спрос на игрока составил целых 23 миллиона фунтов. Сам россиянин с горящими глазами готов был перейти в Английскую премьер-лигу, но тогда его не отпустил ЦСКА. Неудивительно, что футболист поник. Так что результат в пять голов и одной результативной передачи в 25 матчах — это лишь показатель затянувшейся обиды. Только вот он не должен забывать, что, переставая играть и демонстрировать качественные результаты, он и родному клубу в конечном счёте станет не нужен.

Бывший нападающий немецких клубов «Карлсруэ», «Гамбург», «Теннис-Боруссия» Сергей Кирьяков в разговоре с NEWS.ru считает, что та сорванная сделка не должна сказываться на игре.

Какая разница, сорвался трансфер в АПЛ или нет? Ты должен выходить на поле и отмести свои проблемы, должен играть, забивать для команды. Но в психологическом плане он просел, не так уверенно себя чувствует на поле. Ему не хватает поддержки команды, мало фланговой игры, — сказал Кирьяков.

Сергей Кирьяков Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший тренер юношеской сборной России вспомнил, как в матче против «Зенита» в рамках 23-го тура, который закончился разгромным поражением 0:4, Чалов сам проиграл борьбу и не реализовал стопроцентный момент по пустым воротам соперника.

Я думаю, у каждого игрока, в частности, нападающего, есть периоды, когда что-то не клеится, не получается. Нужно выбраться из этой ямы как можно быстрее. Надеюсь, победа над «Спартаком» (0:2) положительно подействует и на него, и на всю команду, — добавил он.

Тем не менее, в ноябре все СМИ сокрушали воздух новостями о «Челси» и «Севильи», только вот всё без толку — 22-летний футболист всё ещё в России, всё ещё грезит о повторении судьбы Александра Головина, который перебрался в «Монако», или Дениса Черышева, который играет в «Валенсии» и мог быть прямым конкурентом, если бы перебрался в Испанию.

В декабре все, кому не лень, говорили об интересе со стороны, опять же, английского «Брайтона». Только вот в футболе нет сослагательного наклонения. Но и отчаиваться совсем молодому форварду нельзя. Хорошим примером, на который ему стоит обратить внимание — тёзка Фёдор Смолов («Сельта»), оказавшийся за рубежом в 30 лет. И неплохо, кстати, чувствует себя там.

Понятно, что Чалову хочется быстрее себя показать не в абы каком европейском чемпионате, а в лучшем. Так что предложения из Бундеслиги очень кстати. Пусть даже не самыми сильными клубами. «Хоффенхайм», «Байер», а теперь «Вольфсбург», который объявил Чалова главной целью в летнее трансферное окно, вполне подходят нападающему, чтобы показать себя с новой стороны. Справится ли? Да и непонятно, готов ли ЦСКА расстаться с перспективным воспитанником.

Бывший защитник и нынешний директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов в диалоге с корреспондентом NEWS.ru был краток:

Кто им только не интересуется, — заявил он, явно намекаю на очередной вброс со стороны СМИ.

В свою очередь, Кирьяков уверен, что Чалову нечего делать в Бундеслиге.

Я говорил о необходимости его развития за рубежом, ещё когда он, будучи совсем молодым, входил в зону интересов европейских скаутов. Но если судить по тому, как он играет сейчас, то шансов мало. Фёдору необходимо кардинально поменять свою игру. Он смотрится не очень убедительно в последних матчах. Такому игроку в Бундеслиге делать нечего, — сказал Кирьяков.

Несмотря на громкие слова Кирьяков всё же считает, что Чалов способный парень с хорошим потенциалом и пониманием требований любого тренера. Если Фёдор заиграет, как в прошлом сезоне, то вопросов не будет. Однако сейчас «за него мало кто готов вывалить серьёзные деньги, учитывая, что он не в лучшей форме, да и вряд ли ЦСКА отпустит форварда в таком возрасте».

Фёдор Чалов Сергей Булкин/NEWS.ru

Если трансфер и состоится, то насколько он ударит по «армейцам»? По мнению бывшего защитника ЦСКА Евгения Бушманова, стремление перейти в более серьёзный чемпионат — это всегда здорово. Хорошо, если игрока приглашают, а ещё лучше, если ЦСКА не будет против.

Вопрос только один — готовы ли «армейцы» отпустить Чалова. Безусловно, если они его продадут, то им нужен нападающий и не один, потому что фактически Федя единственный форвард, — сказал Бушманов корреспонденту NEWS.ru.

Экс-футболист уверен, что игроку будет комфортнее в Германии, потому что уровень чемпионата, по сравнению с Англией, ниже, плюс там пропагандируют более открытый футбол. Это наиболее подходящее место для развития молодого игрока.

Если всё-таки Чалов перейдёт в европейский клуб, станет ли он лучше того же Фёдора Смолова? И вообще можно их сравнивать? Бывший полузащитник английского «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов утверждает, что подобный слух — не первый и больше напоминает маркетинговый ход. Ему, как и всем любителям футбола, хотелось бы видеть конкретику. По мнению Динияра, Чалов сейчас находится не в лучшей форме. Тем не менее бывают моменты, когда нужно что-то менять. Если переход получится, то это окажется полезным в первую очередь для самого Чалова.