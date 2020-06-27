Три немецких клуба хотят купить футболиста Чалова у ЦСКА

https://static.news.ru/photo/b97c8322-b857-11ea-971e-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чалов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три команды немецкой Бундеслиги интересуются нападающим московского футбольного клуба ЦСКА Фёдором Чаловым.

На 22-летнего нападающего претендуют «Хоффенхайм», «Байер» и «Вольфсбург». Отмечается, что ЦСКА готов расстаться с футболистом за €10 млн, при этом сумма может быть увеличена за счёт бонусов. Цена стала ниже из-за кризиса в связи c пандемией коронавируса, а также низкой результативностью Чалова, сообщает портал Fussball Transfers.

В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 32 матчах за ЦСКА и забил шесть голов.

Летом 2019 года Чалова пытался приобрести за €27 млн «Кристал Пэлас», но ЦСКА предложение отклонил, настаивая на сумме в €30 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что российским футболистом интересовался главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер. Он планировал подписать Чалова во время зимнего трансферного окна.