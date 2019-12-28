Английский футбольный клуб «Брайтон» интересуется нападающим московского ЦСКА Фёдором Чаловым.
Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер хочет подписать Чалова во время зимнего трансферного окна, сообщает The Sun.
В текущем сезоне 21-летний россиянин забил за ЦСКА шесть мячей в 27 играх.
«Брайтон» после 20 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Чалов может перейти в лондонский «Челси» в январе 2020 года. Английский клуб «Кристал Пэлас» также заинтересован в покупке Чалова и готов заплатить за него 25 млн фунтов стерлингов.
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