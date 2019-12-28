https://static.news.ru/photo/9455e318-2a22-11ea-b721-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чалов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Английский футбольный клуб «Брайтон» интересуется нападающим московского ЦСКА Фёдором Чаловым.

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер хочет подписать Чалова во время зимнего трансферного окна, сообщает The Sun.

В текущем сезоне 21-летний россиянин забил за ЦСКА шесть мячей в 27 играх.

«Брайтон» после 20 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Чалов может перейти в лондонский «Челси» в январе 2020 года. Английский клуб «Кристал Пэлас» также заинтересован в покупке Чалова и готов заплатить за него 25 млн фунтов стерлингов.