Экс-тренер «Спартака» раскритиковал команду после игры с «Уралом»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «красно-белым» не хватает игры для уверенных побед.
Команда Доменико Тедеско на выезде сыграла вничью с «Уралом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:2.
У «Спартака» просто нет игры, которая позволяла бы уверенно побеждать. Не видно прогресса, а он должен быть у команды, которая хочет быть в лидерах, — приводит слова Гладилина «Советский спорт».
По его мнению, самые слабые позиции у столичной команды видны именно в «центре поля».
Однако несмотря на минусы, специалист убеждён, что на данный момент в российском чемпионате нет лидера, так что у «Спартака» могут быть шансы занять первое место, если коллектив прибавит в игре.
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал клубы высшего дивизиона, писал NEWS.ru.