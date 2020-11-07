Экс-тренер «Спартака» раскритиковал команду после игры с «Уралом»

https://static.news.ru/photo/4d823bec-210e-11eb-9f6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «красно-белым» не хватает игры для уверенных побед.

Команда Доменико Тедеско на выезде сыграла вничью с «Уралом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:2.

У «Спартака» просто нет игры, которая позволяла бы уверенно побеждать. Не видно прогресса, а он должен быть у команды, которая хочет быть в лидерах, — приводит слова Гладилина «Советский спорт».

По его мнению, самые слабые позиции у столичной команды видны именно в «центре поля».

Однако несмотря на минусы, специалист убеждён, что на данный момент в российском чемпионате нет лидера, так что у «Спартака» могут быть шансы занять первое место, если коллектив прибавит в игре.

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