Лоренсо Санс Лоренсо Санс Фото: imago sportfotodienst/GlobalLookPress

Бывший президент футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс скончался в возрасте 76 лет от коронавируса нового типа.

Лоренсо Санс поступил в больницу 17 марта с высокой температурой, его протестировали на COVID-19. Тест оказался положительный, сообщает издание «Спорт-экспресс».

Отмечается, что 19 марта состояние экс-президента «Реала» резко ухудшилось. Об этом сообщил его сын.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 21-летний испанский тренер по футболу Франсиско Гарсия умер от коронавируса. У него было онкологическое заболевание.

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