Бывший президент футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс скончался в возрасте 76 лет от коронавируса нового типа.
Лоренсо Санс поступил в больницу 17 марта с высокой температурой, его протестировали на COVID-19. Тест оказался положительный,
Former Real Madrid president Lorenzo Sanz has died of coronavirus— MARCA in English (@MARCAinENGLISH)
The 76-year-old had been hospitalised on Tuesday after developing a fever and tested positive for
#COVID19
RIP
https://t.co/L6r85oujR4 pic.twitter.com/TETK1NHDPK March 21, 2020
Отмечается, что 19 марта состояние экс-президента «Реала» резко ухудшилось. Об этом сообщил его сын.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 21-летний испанский тренер по футболу Франсиско Гарсия умер от коронавируса. У него было онкологическое заболевание.
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