Лоренсо Санс поступил в больницу 17 марта с высокой температурой, его протестировали на COVID-19. Тест оказался положительный, сообщает издание «Спорт-экспресс».

Former Real Madrid president Lorenzo Sanz has died of coronavirus



The 76-year-old had been hospitalised on Tuesday after developing a fever and tested positive for #COVID19



RIP https://t.co/L6r85oujR4 pic.twitter.com/TETK1NHDPK