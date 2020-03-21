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Бывший капитан футбольного клуба «Зенит», а ныне тренер петербургской команды Анатолий Тимощук считает, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), который был приостановлен из-за распространения коронавируса, необходимо доиграть.

Для того чтобы не было таких разговоров, чемпионат надо доиграть. Мы знаем, что было принято решение перенести Евро-2020 на 2021 год. Любая команда и любой чемпионат имеют достаточно времени, чтобы...