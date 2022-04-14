Экс-игрок «Спартака» оценил последствия отъезда легионеров из РПЛ

Ушедших из российского футбола легионеров смогут заменить российские футболисты, рассказал экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев «Газете.Ru». На высоком уровне в чемпионате России играли 30% иностранцев, вот их заменить некем. При этом без легионеров может упасть уровень турнира, но и выровняется конкуренция между командами, отметил спортсмен.

Если брать в целом, то у нас хороший уровень показывает процентов 30 иностранцев. Большой плюс в том, что уйдут легионеры, которых могут заменить наши ребята. Это уже показывают «Ростов», «Краснодар» «Крылья Советов». Есть свой ресурс, благодаря которому можно заменить большую часть легионеров. Конечно, есть иностранцы, которых сейчас заменить невозможно, уровень у них достаточно хороший, но это процентов 30 от их числа, — сказал Бояринцев.

Он добавил, что ситуация — хороший шанс для российских игроков проявить себя. До этого Бояринцев видел множество молодых талантов, которые не получали возможности показать себя в родных клубах.

В свою очередь президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев говорил, что причиной слабых результатов российского футбола является плохая работа спортивных школ, а не большое количество иностранных футболистов. Он призвал игроков «не ныть, а работать в полную силу и стремиться быть наравне с сильными иностранцами».

Ранее сообщалось, что польский футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк собрал всех иностранных игроков и убедил их покинуть клуб из-за ситуации на Украине. Решение было принято единогласно.