«Бездарные игроки стоят дорого»: Гаджиев выступил за смягчение лимита

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, много лет проработавший главным тренером клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что лимит на легионеров необходимо смягчить. 76-летний специалист сообщил в интервью Sport24, что причиной слабых результатов российского футбола является плохая работа спортивных школ, а не большое количество иностранных футболистов.

Я считаю, лимит нужно постепенно смягчать. Из-за лимита создаются слишком вольготные условия для россиян. Бездарные игроки у нас стоят слишком дорого. Кроме того, это негативно сказывается на результатах наших клубов в европейских турнирах, — сказал Гаджиев.

Он отметил, что «наши школы безобразно работают». Гаджиев призвал футболистов «не ныть, а работать в полную силу и стремиться быть наравне с сильными иностранцами».

Гаджиев в разные годы работал с «Анжи», «Крыльями Советов» и «Сатурном». Эти команды под его руководством занимали самые высокие места в своей истории в РПЛ.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил против идеи отмены лимита на легионеров в российском футболе. Он сказал, что если будут играть легионеры, то Россия ещё 20 лет не выступит на Олимпиаде.