«Ещё лет 20 на Олимпиаде не выступим»: Путин поддержал лимит на легионеров

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил против идеи отмены лимита на легионеров в российском футболе. Слова политика приводит «Р-Спорт».

Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно: вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут, — сказал Путин.

В Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров — максимум восемь иностранцев в заявке клуба. Ограничения впервые ввели в 2005 году. Самого большого успеха сборная добилась в 2008-м, взяв бронзу на Евро-2008 с игроками, которые воспитывались без лимита.

Сборная по футболу не участвовала в Олимпийских играх с 1988 года, на том турнире команда СССР завоевала золотые медали.

Ранее в пятницу Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных на Олимпиаде-2020 в Токио.