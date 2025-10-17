«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч

В 1988 году планировалось провести договорной матч между московским ЦСКА и грузинской «Гурией», спортсменам столичного клуба предлагали большие по тем временам деньги, заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» экс-игрок «армейцев» Андрей Мох. По его словам, реализовать этот план не удалось, поскольку грузинский клуб смог забить только два гола в ответ на пять мячей ЦСКА.

Я же был один из инициаторов сдачи игры «Гурии» в 1988 году. Ей для выхода в высшую лигу нужна была победа. А у нас после поражения от «Ростсельмаша» шансов не осталось. Грузины зашли с двух сторон <...> Предложили сумасшедшие бабки — по 5000 рублей. Каждому. В конце концов решили: соглашаемся! Не знали трое, — сказал экс-футболист.

Ранее стало известно, что португальский футболист Криштиану Роналду в возрасте 40 лет возглавил мировой рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Выступая за саудовский клуб «Аль-Наср», в сезоне 2025/26 годов общий доход спортсмена составит $280 млн, из которых $230 млн он получит по контракту с клубом, а примерно $50 млн — от рекламных соглашений. Вторую позицию в рейтинге занял нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с заработком $130 млн. Третье место досталось форварду «Аль-Иттихада» Кариму Бензема, чей доход эксперты оценили в $104 млн.