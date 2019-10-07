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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились.

На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг». Я много что переоценил, много на что стал смотреть по-другому,...