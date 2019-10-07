Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Арсеналом» Сергей Лапочкин правильно назначил пенальти в ворота тульского клуба.
Это была типичная ситуация: нападающий владел мячом, протолкнул его вперёд, а вратарь врезался в игрока. Там чистый 11-метровый, даже Левашов с этим не спорил, — сказал Егоров, слова которого приводит ТАСС.
Егоров также сказал, что главный судья матча между «Уфой» и грозненским «Ахматом» Владислав Безбородов должен был назначить пенальти в ворота грозненцев, когда защитник «Уфы» Йонуц Неделчару упал в штрафной площади гостей после контакта с ногой защитника «Ахмата» Андрея Семёнова.
Там был пенальти, Владислав должен был указать на точку, — сказал Егоров.
«Локомотив» обыграл «Арсенал» благодаря забившему пенальти Миранчуку, писал News.ru.