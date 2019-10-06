https://static.news.ru/photo/49ae2a0c-e83a-11e9-8430-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт на девятой минуте открыл нападающий железнодорожников Эдер. Спустя две минуты «Арсенал» сравнял счёт: вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме ошибочно посчитал, что Эванс Кангва находился в положении «вне игры», и не стал реагировать на удар.

В конце первого тайма в ворота «Арсенала» был назначен пенальти, который забил вышедший на замену Алексей Миранчук. Он заменил нападающего Фёдора Смолова, который получил травму на 20-й минуте матча.

Лучшим игроком встречи по версии «Матч-премьер» признан Эдер.

«Зенит» обыграл «Урал», забив в свои ворота, писал News.ru.