https://static.news.ru/photo/a6a6bf8c-e824-11e9-b0e1-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 3:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт на третьей минуте открыл защитник Бранислав Иванович после паса нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Эта результативная передача стала для него шестой в текущем сезоне. Таким образом, Дзюба вышел на первое место в списке ассистентов РПЛ.

На 27-й минуте полузащитник Магомед Оздоев удвоил преимущество петербургской команды. Во втором тайме на 58-й минуте встречи полузащитник «Зенита» Олег Шатов забил мяч в свои ворота, а на 63-й минуте нападающий Сердар Азмун укрепил преимущество «Зенита», забив третий мяч в пользу петербуржцев.

«Зенит» вышел на первое место в таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Урал» занимает девятую строчку, у них в копилке 14 очков.

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