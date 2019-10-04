https://static.news.ru/photo/8785b03e-e79a-11e9-bc9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счётом 2:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дубль оформил нападающий самарцев Александр Соболев, забив мячи на 4-й и 69-й минутах. Во втором тайме Соболев не сумел забить пенальти, вратарь «Сочи» Сослан Джанаев спас команду, отразив удар.

Соболев возглавил список лучших бомбардиров РПЛ, забив в текущем сезоне 10 мячей. Следом за ним в списке идёт нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, у которого девять голов.

«Крылья Советов» поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Сочи» располагаются на 13-м месте с 12 очками.

В других матчах 12-го тура «Уфа» уступила грозненскому «Ахмату» с минимальным счётом, «Оренбург» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:0, а «Рубин» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1, писал News.ru.